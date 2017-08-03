ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Арбитражный суд г. Москвы признал законным решение ФАС России по делу о картеле на торгах на поставку вещевого имущества для нужд МВД России, ФСБ России и ФТС России.

Напомним, что раскрытый картель беспрецедентен по своему размаху – виновными признаны более 90 юридических лиц.

В ходе расследования выявлено 18 открытых аукционов в электронной форме, которые прошли в условиях сговора участников на общую сумму более 3,5 млрд рублей.

Участниками картеля была разработана система «квот», которые рассчитывались с учетом начальной цены контракта пропорционально количеству участников аукциона. «Квоты» можно было получить, обменять или накопить. После накопления определенного количества «квот» и достижения договоренностей с остальными участниками картеля, один из сговорившихся мог стать «контрактодержаталем» по аукциону.

Заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Мухамед Хамуков добавил: Организованная "система квот" контролировалась участниками картеля путём регулярного обмена информацией. Эти доказательства были обнаружены нами в ходе внеплановых проверок в офисах компаний.

Заключение картельного соглашения и участие в нём подтверждается также признаниями ряда ответчиков, поступившими по программе освобождения от ответственности.