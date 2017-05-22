ФАС России пресекла картельный сговор на торгах Минобороны
22.05.2017, 19:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала ООО "Белый медведь", ООО "Коралклин", ООО "Миллениум клин" и группу лиц в составе обществ с ограниченной ответственностью "Компонент", "Экобалт", "РусКомплекс", "Спецресурс", "Мегалайн" нарушившими антимонопольное законодательство (п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции").
ФАС России установила, что компании заключили антиконкурентное соглашение на торгах Минобороны* и приняли в нём участие, что привело к поддержанию цен на торгах. Процент снижения начальной максимальной цены контракта во всех случаях составлял не более 1,5%.
Штраф за участие в картельном сговоре этим компаниям будет назначен позднее в рамках рассмотрения административного дела.
"ФАС России выявила картельный сговор на 8 открытых аукционах Минобороны, общая сумма начальной максимальной цены контрактов по ним составила 1 798 601 183,38 рублей. Отказ от соперничества между участниками таких крупных торгов приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств", - сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
"В рамках административного дела мы учтём тот факт, что одна из компаний совершила "явку с повинной", то есть добровольно сообщила в антимонопольный орган сведения о заключении и участии в антиконкурентном соглашении и отказе от дальнейшего в нём участия", - уточнил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.
Также Комиссия ФАС России приняла решение прекратить производство по делу в отношении ООО "Арс-Сервис", ООО "Прометей", ООО "Инжклинсервис", ООО "АСП" в связи с отсутствием доказательств их участия в картельном сговоре.
*В мае – июле 2015 года Минобороны провело ряд открытых аукционов на оказание услуг по санитарному содержанию, техническому и комплексному обслуживанию казарменно-жилищного фонда военных городков, фондов высших учебных заведений и прочих подведомственных министерству учреждений.
ФАС России установила, что компании заключили антиконкурентное соглашение на торгах Минобороны* и приняли в нём участие, что привело к поддержанию цен на торгах. Процент снижения начальной максимальной цены контракта во всех случаях составлял не более 1,5%.
Штраф за участие в картельном сговоре этим компаниям будет назначен позднее в рамках рассмотрения административного дела.
"ФАС России выявила картельный сговор на 8 открытых аукционах Минобороны, общая сумма начальной максимальной цены контрактов по ним составила 1 798 601 183,38 рублей. Отказ от соперничества между участниками таких крупных торгов приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств", - сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
"В рамках административного дела мы учтём тот факт, что одна из компаний совершила "явку с повинной", то есть добровольно сообщила в антимонопольный орган сведения о заключении и участии в антиконкурентном соглашении и отказе от дальнейшего в нём участия", - уточнил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.
Также Комиссия ФАС России приняла решение прекратить производство по делу в отношении ООО "Арс-Сервис", ООО "Прометей", ООО "Инжклинсервис", ООО "АСП" в связи с отсутствием доказательств их участия в картельном сговоре.
*В мае – июле 2015 года Минобороны провело ряд открытых аукционов на оказание услуг по санитарному содержанию, техническому и комплексному обслуживанию казарменно-жилищного фонда военных городков, фондов высших учебных заведений и прочих подведомственных министерству учреждений.