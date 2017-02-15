ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев и помощник руководителя ФАС России Алефтина Тимошенко приняли участие в ежегодной стратегической сессии Экспертно – аналитического центра РАНХиГС.



В 2016 году ФАС России выявила 678 антиконкурентных соглашений, 262 из них были заключены с участием органов власти.

Количество выявленных картелей составило 330, из них 300 были обнаружены на торгах, что демонстрирует увеличение сговоров на торгах на 28,4%, по сравнению с 2015 годом.

Кроме того, картели на торгах изменились и качественно: один такой картель может существовать несколько лет и охватывать сотни государственных закупок.



Представители ведомства отметили, что картели угрожают национальной экономике и безопасности России и способствуют возникновению социальной напряжённости в обществе.

«Мы выявляем множественные картели в таких стратегически важных сферах экономики как гособоронзаказ, распределение и добыча водных биологических ресурсов, обеспечение населения медикаментами и продовольствием. Масштабы деятельности картелей таковы, что для их успешного сдерживания необходимо осознание обществом опасности таких деяний. Картель опасен сам по себе: повышение цен или раздел товарного рынка ограничивают конкуренцию и вредны, как для экономики в целом, так и для каждого отдельного потребителя. По большому счёту, потерпевшему должно быть всё равно как были отняты у него деньги: вор вытащил из кармана кошелек или сговорившиеся торговцы неправомерно подняли цены. Разница лишь в способе изъятия денег, а результат один, – отметил Андрей Тенишев. – Моральное удержание должно стать одним из главных сдерживающих факторов, наряду с применением административной и уголовной ответственности для участников и организаторов картелей. С этой точки зрения обсуждение проблем картелизации экономики для нас нужно и важно».