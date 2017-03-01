ФАС России и Правительство Ульяновской области подписали соглашение о взаимодействии
01.03.2017, 20:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 марта 2017 года в рамках расширенного заседания Коллегии ФАС России было подписано соглашение о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и Правительством Ульяновской области.
От антимонопольного ведомства документ подписал руководитель ФАС России Игорь Артемьев, от региона - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон путём осуществления мероприятий, направленных на защиту конкуренции, создание условий для эффективного функционирования товарных рынков, реализацию государственной политики по развитию конкуренции в Ульяновской области, повышение инвестиционной активности, повышение уровня конкуренции в государственных, муниципальных и корпоративных закупках, повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления.
"Сегодняшнее событие можно смело назвать историческим. Это первый случай в истории антимонопольных органов, когда глава региона инициирует подписание такого соглашения, которое предполагает совместную глубокую работу по развитию конкуренции в российском регионе, в данном случае в Ульяновской области. В этом соглашении мы пошли дальше уже имеющихся документов, которые были утверждены Правительством для развития конкуренции. В рамках этого пилотного проекта мы хотим показать стране и всему миру, как можно совместными усилиями сделать проконкурентные программы в разных областях и сферах экономики", - подчеркнул Игорь Артемьев.
Сергей Морозов отметил, что от этого соглашения он ожидает развития конкурентной среды и улучшения качества жизни в регионе. "Уже принято решение о том, что в Ульяновской области будут ликвидированы муниципальные и региональные государственные предприятия (в акционерной или унитарной собственности) там, где развита конкурентная среда. Таким образом, вся наша деятельность будет сосредоточена на развитии малого и среднего предпринимательства",- заявил он.
От антимонопольного ведомства документ подписал руководитель ФАС России Игорь Артемьев, от региона - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон путём осуществления мероприятий, направленных на защиту конкуренции, создание условий для эффективного функционирования товарных рынков, реализацию государственной политики по развитию конкуренции в Ульяновской области, повышение инвестиционной активности, повышение уровня конкуренции в государственных, муниципальных и корпоративных закупках, повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления.
"Сегодняшнее событие можно смело назвать историческим. Это первый случай в истории антимонопольных органов, когда глава региона инициирует подписание такого соглашения, которое предполагает совместную глубокую работу по развитию конкуренции в российском регионе, в данном случае в Ульяновской области. В этом соглашении мы пошли дальше уже имеющихся документов, которые были утверждены Правительством для развития конкуренции. В рамках этого пилотного проекта мы хотим показать стране и всему миру, как можно совместными усилиями сделать проконкурентные программы в разных областях и сферах экономики", - подчеркнул Игорь Артемьев.
Сергей Морозов отметил, что от этого соглашения он ожидает развития конкурентной среды и улучшения качества жизни в регионе. "Уже принято решение о том, что в Ульяновской области будут ликвидированы муниципальные и региональные государственные предприятия (в акционерной или унитарной собственности) там, где развита конкурентная среда. Таким образом, вся наша деятельность будет сосредоточена на развитии малого и среднего предпринимательства",- заявил он.