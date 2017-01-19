ФАС России и Конкурентное ведомство Италии укрепляют сотрудничество
19.01.2017, 17:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 января 2016 года состоялась встреча статс-секретарь – заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Андрея Цариковского с руководителем Конкурентного ведомства Италии Джованни Питруцелла.
В рамках встречи обсуждались приоритетные направления деятельности антимонопольных органов России и Италии в области конкурентной политики, последние изменения законодательства стран, а также наиболее крупные дела, рассмотренные ведомствами в 2016 году.
«Прошедший год для российского антимонопольного ведомства стал годом дел в отношении крупнейших международных корпораций, в основной своей массе работающих в сфере информационных технологий, а также картельных дел в фармацевтической отрасли, строительстве и транспорте, подчеркнул Андрей Цариковский. - Взаимодействие с европейскими коллегами и их кейсами помогло нам в ведении расследований».
ФАС России выступила с предложением рассмотреть в марте 2017 года в ходе 10-го заседания совместной Рабочей группы по фармацевтике вопросы защиты прав интеллектуальной собственности и обеспечения конкуренции в отрасли, в том числе вопросы принудительного лицензирования. Были достигнуты договоренности о проведении в конце марта 2017 года совместного Круглого стола для итальянского бизнеса с участием руководителей Конкурентных ведомств России и Италии на базе Посольства Италии в г. Москве.
В рамках встречи обсуждались приоритетные направления деятельности антимонопольных органов России и Италии в области конкурентной политики, последние изменения законодательства стран, а также наиболее крупные дела, рассмотренные ведомствами в 2016 году.
«Прошедший год для российского антимонопольного ведомства стал годом дел в отношении крупнейших международных корпораций, в основной своей массе работающих в сфере информационных технологий, а также картельных дел в фармацевтической отрасли, строительстве и транспорте, подчеркнул Андрей Цариковский. - Взаимодействие с европейскими коллегами и их кейсами помогло нам в ведении расследований».
ФАС России выступила с предложением рассмотреть в марте 2017 года в ходе 10-го заседания совместной Рабочей группы по фармацевтике вопросы защиты прав интеллектуальной собственности и обеспечения конкуренции в отрасли, в том числе вопросы принудительного лицензирования. Были достигнуты договоренности о проведении в конце марта 2017 года совместного Круглого стола для итальянского бизнеса с участием руководителей Конкурентных ведомств России и Италии на базе Посольства Италии в г. Москве.