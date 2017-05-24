ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках Конференции Международной конкурентной сети (МКС) состоялась встреча делегации Федеральной антимонопольной службы под руководством заместителя руководителя ФАС России Андрея Цыганова с руководителем Конкурентного ведомства Норвегии г-ном Ларсом Сергардом.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшей работы по согласованию Меморандума о сотрудничестве в сфере конкурентной политики между ФАС России и Конкурентным ведомством Норвегии. Андрей Цыганов сообщил, что вопрос подписания Меморандума был внесён в повестку Российско-Норвежской Межправительственной комиссии, на заседании которой обе стороны отметили, что подписание Меморандума создаст благоприятные рамочные условия для обмена опытом, а также для практического взаимодействия по расследованию конкретных дел, что, в итоге, будет способствовать улучшению конкурентной среды в обеих странах, повышению уровня благосостояния населения и расширению российско-норвежских торгово-экономических связей.

Стороны также обсудили возможность подписания Меморандума в ходе ежегодного международного мероприятия «Неделя конкуренции в России», которое состоится в период с 18 по 21 сентября 2017 года в г. Великий Новгород. Ларс Сергард выразил заинтересованность в участии в указанном мероприятии и отметил, что оно станет прекрасной площадкой для подписания первого двустороннего документа между конкурентными ведомствами России и Норвегии.

В продолжение встречи стороны также рассмотрели дальнейшие направления сотрудничества в области конкурентной политики, включая проведение совместных мероприятий и семинаров, осуществление обмена экспертами, проведение консультаций и обмен информацией по делам о нарушении антимонопольного законодательства.

В завершение переговоров Андрей Цыганов рассказал об инициативах ФАС России по разработке кодекса добросовестных практик ценообразования на рынке океанских контейнерных перевозок, а также международного Инструментария по международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам крупных транснациональных корпораций, который закрепит эффективные инструменты и метода сотрудничества, и обсуждение которого состоится в рамках 16-й сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции ЮНКТАД (5-7 июля, Женева, Швейцария).