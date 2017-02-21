ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель начальника Правового управления ФАС России Лариса Вовкивская на конференции издания Право.ру подвела итоги применения Закона о защите конкуренции.

Как сообщила представитель антимонопольного ведомства, количество возбуждённых и рассмотренных дел уменьшилось в два раза. «Это яркий пример реализации тех изменений, которые были внесены в антимонопольное законодательство, – сказала Лариса Вовкивская. – Кроме того, поправки в КоАП позволили некоторые дела перевести в разряд «быстрого реагирования», когда нужно оперативно восстановить права и интересы потребителей. Таким образом, вступивший в 2016 году «четвёртый антимонопольный пакет» снизил нагрузку на предпринимательское сообщество».

Продолжая своё выступление, Лариса Вовкивская привела статистику, которая показала следующее: в 2015 году ФАС России возбудила и рассмотрела более 9 тысяч дел, а в 2016 году этот показатель был на уровне более 4 тысяч дел.

Представитель антимонопольной службы также рассказала о применении института предупреждения. «В прошлом году ФАС России выдала более 5 тысяч предупреждений, 77% из которых были выполнены. Этот фактор также сказался на уменьшении количества возбуждаемых дел», - продолжила замначальника Правового управления.

Следующий блок выступления Ларисы Вовкивской был посвящён судебной практике. Она отметила, что вступившие в силу поправки позволили снизить нагрузку на судебную систему.