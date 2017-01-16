ФАС России подвела итоги второго этапа международного сравнительного анализа цен на лекарства
16.01.2017, 14:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Исследование цен на лекарственные препараты для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, а также антибактериальные и противотуберкулезные лекарства проводилось Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) во исполнение поручения Президента Российской Федерации
По результатам проведенного исследования было выявлено, что в целом цены на эти препараты на 29% ниже минимальных цен в 38 странах мира, а по 58 позициям лекарственных препаратов цены в России оказались самыми низкими среди рассматриваемых стран. В то же время, по 95 позициям препаратов ФАС России найдены более низкие цены в отдельных референтных странах.
По результатам проведенного исследования было выявлено, что в целом цены на эти препараты на 29% ниже минимальных цен в 38 странах мира, а по 58 позициям лекарственных препаратов цены в России оказались самыми низкими среди рассматриваемых стран. В то же время, по 95 позициям препаратов ФАС России найдены более низкие цены в отдельных референтных странах.