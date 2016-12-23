ФАС России предостерегает от неуместных прогнозов
23.12.2016, 11:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 декабря 2016 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) направила предостережение в адрес Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.
В частности, Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации (интервью, опубликованное на интернет-сайте «Вести. Экономика» под заголовком: «Алекперов предрек рост цен на топливо на 8-12% в течение года» от 13 декабря 2016 года).
Статьей 25.7 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» признаются недопустимыми действия, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.
В частности, Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации (интервью, опубликованное на интернет-сайте «Вести. Экономика» под заголовком: «Алекперов предрек рост цен на топливо на 8-12% в течение года» от 13 декабря 2016 года).
Статьей 25.7 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» признаются недопустимыми действия, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.