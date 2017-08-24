ФАС России установила картельный сговор поставщиков техники для госнужд
24.08.2017, 13:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комиссия ФАС России признала поставщиков техники для Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» нарушившими антимонопольное законодательство. За картельный сговор компаниям грозят оборотные штрафы.
По итогам рассмотрения дела ООО «Производственная компания Аквариус» и ЗАО «КРОК инкорпорейтед» были признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Компании заключили и участвовали в соглашении, которое привело к поддержанию цен на открытых конкурсах на оказание услуг по технической поддержке программно-аппаратного комплекса выделенного сегмента ЦОД города Москвы для нужд государственного бюджетного учреждения города Москвы «Информационный город», на оказание услуг по системному сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата для нужд Федеральной службы государственной статистики.
ФАС установила, что группа лиц ООО «Производственная компания Аквариус» и ООО «Национальная компьютерная корпорация», а также ООО «Бизнес компьютерс групп» и ООО «АМИ-НЕТВОРК» заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цены на открытом аукционе в электронной форме на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы» для нужд ФГКУ «Федеральный центр при информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». Экономическую деятельность этих компаний координировало ЗАО «Хьюлетт Паккард А.О.», в результате чего также признано нарушившим часть 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Кроме этого ООО «Производственная компания Аквариус» и ООО «Супервэйв Групп» заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе на поставку офисного оборудования, сетевого оборудования (серверы и серверное оборудование и тд.), приобретение оборудования Hewlett Packard, лицензий и услуг по установке и настройке оборудования для ООО «Норникель – Общий центр обслуживания», и участвовали в нем (пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции).
По итогам рассмотрения дела ООО «Производственная компания Аквариус» и ЗАО «КРОК инкорпорейтед» были признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Компании заключили и участвовали в соглашении, которое привело к поддержанию цен на открытых конкурсах на оказание услуг по технической поддержке программно-аппаратного комплекса выделенного сегмента ЦОД города Москвы для нужд государственного бюджетного учреждения города Москвы «Информационный город», на оказание услуг по системному сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата для нужд Федеральной службы государственной статистики.
ФАС установила, что группа лиц ООО «Производственная компания Аквариус» и ООО «Национальная компьютерная корпорация», а также ООО «Бизнес компьютерс групп» и ООО «АМИ-НЕТВОРК» заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цены на открытом аукционе в электронной форме на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы» для нужд ФГКУ «Федеральный центр при информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». Экономическую деятельность этих компаний координировало ЗАО «Хьюлетт Паккард А.О.», в результате чего также признано нарушившим часть 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Кроме этого ООО «Производственная компания Аквариус» и ООО «Супервэйв Групп» заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе на поставку офисного оборудования, сетевого оборудования (серверы и серверное оборудование и тд.), приобретение оборудования Hewlett Packard, лицензий и услуг по установке и настройке оборудования для ООО «Норникель – Общий центр обслуживания», и участвовали в нем (пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции).
Источник: ФАС