ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 января 2017 года Президиум Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) утвердил структуру Доклада о состоянии конкуренции за 2016 год.

Напомним, что этот документ на основании Закона о защите конкуренции ведомство ежегодно представляет Правительству РФ.

Предыдущий доклад заслушан в сентябре 2016 года. В нем ФАС России указала главные барьеры, которые мешают развитию конкуренции в нашей стране: усиление государственно-монополистических тенденций в экономике, развал системы государственного заказа и закупок госкомпаний, неэффективное тарифное регулирование, недобросовестное поведение органов власти, низкая активность поддержки малого и среднего предпринимательства.