ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) направила предостережение президенту агрохолдинга АО «Русское молоко» В.В. Бойко-Великому и председателю Совета некоммерческой организации Российский союз предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) А.Н. Пономареву о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.



Основанием для направления предостережений послужили публичные заявления указанных должностных лиц о планируемом поведении на товарном рынке по повышению цен на молоко и молочную продукцию. Осуществление планируемых действий может привести к нарушению положений статей 11 и 11.1 Закона о защите конкуренции.