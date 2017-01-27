ФАС России выдала предупреждение правительству Ивановской области
27.01.2017, 15:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В июне 2016 года Правительство Ивановской области приняло поправки к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.
Согласно поправкам, годовой объём субсидий, выделенных по этому направлению поддержки, как из федерального, так и из регионального бюджетов, в полном объеме предоставляется сельхозтоваропроизводителям в первом квартале текущего года. Ранее субсидии предоставлялись сельхозтоваропроизводителям ежеквартально в течение года.
По мнению ФАС России, такое нововведение может приводить к дискриминации производителей молока, чья территория на момент выдачи субсидий была признана неблагополучной по лейкозу крупного рогатого скота. В последствии такие ограничения могут быть сняты. Служба усматривает в действиях Правительства Ивановской области признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.
Согласно поправкам, годовой объём субсидий, выделенных по этому направлению поддержки, как из федерального, так и из регионального бюджетов, в полном объеме предоставляется сельхозтоваропроизводителям в первом квартале текущего года. Ранее субсидии предоставлялись сельхозтоваропроизводителям ежеквартально в течение года.
По мнению ФАС России, такое нововведение может приводить к дискриминации производителей молока, чья территория на момент выдачи субсидий была признана неблагополучной по лейкозу крупного рогатого скота. В последствии такие ограничения могут быть сняты. Служба усматривает в действиях Правительства Ивановской области признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.