ФАС дополнила Национальный план развития конкуренции
31.01.2017, 11:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ФАС России представила перечень отраслей экономики, где развитие конкуренции должно стать приоритетным направлением государственной политики
Проект Национального плана по развитию конкуренции был дополнен сферами экономики, в которых требуется внедрить «культуру конкуренции».
Проходит обсуждение следующие сферы: здравоохранение (в т. ч. рынки лекарственных препаратов и медицинских изделий), рынок социальных услуг, сельское хозяйство (в т. ч. агротехнологии, пакетные решения, современная селекция, цифровые сельскохозяйственные платформы и средства защиты растений), дорожное строительство, телекоммуникации, информационные технологии, жилищно-коммунальное хозяйство (в том числе, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), газоснабжение, нефть и нефтепродукты, сфера естественных монополий, транспортные перевозки, промышленность, финансовые рынки, электроэнергетика.
Кроме того, проект документа указывает на предполагаемые результаты развития конкуренции в этих сферах. Так, проводимые меры в здравоохранении позволят улучшить доступность лекарственных препаратов и снизить цены на них.
Также планируется рост доли российских элитных семян и племенных животных на внутреннем рынке, что сократит зависимость отечественного рынка от иностранного селекционного материала. Кроме того, должно произойти увеличение конкуренции в глобальном масштабе, т.к. действия, заложенные в Национальном плане по развитию конкуренции, сформируют российское предложение на мировом рынке современных агротехнологий.
Документ предусматривает сокращение доли закупок в дорожном строительстве, которые были признаны несостоявшимися. Стоит отметить, что в 2016 году их было 30%. После вступления Плана в законную силу число таких закупок должно уменьшаться каждый год на 5% и более. Таким образом, это позволит сэкономить значительную часть бюджетных средств.
Ещё одна мера – это отмена внутрироссийского роуминга. Мобильные операторы должны будут устранить необоснованную разницу в тарифах на услуги сотовой связи при поездках по России.
Проект Национального плана по развитию конкуренции был дополнен сферами экономики, в которых требуется внедрить «культуру конкуренции».
Проходит обсуждение следующие сферы: здравоохранение (в т. ч. рынки лекарственных препаратов и медицинских изделий), рынок социальных услуг, сельское хозяйство (в т. ч. агротехнологии, пакетные решения, современная селекция, цифровые сельскохозяйственные платформы и средства защиты растений), дорожное строительство, телекоммуникации, информационные технологии, жилищно-коммунальное хозяйство (в том числе, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), газоснабжение, нефть и нефтепродукты, сфера естественных монополий, транспортные перевозки, промышленность, финансовые рынки, электроэнергетика.
Кроме того, проект документа указывает на предполагаемые результаты развития конкуренции в этих сферах. Так, проводимые меры в здравоохранении позволят улучшить доступность лекарственных препаратов и снизить цены на них.
Также планируется рост доли российских элитных семян и племенных животных на внутреннем рынке, что сократит зависимость отечественного рынка от иностранного селекционного материала. Кроме того, должно произойти увеличение конкуренции в глобальном масштабе, т.к. действия, заложенные в Национальном плане по развитию конкуренции, сформируют российское предложение на мировом рынке современных агротехнологий.
Документ предусматривает сокращение доли закупок в дорожном строительстве, которые были признаны несостоявшимися. Стоит отметить, что в 2016 году их было 30%. После вступления Плана в законную силу число таких закупок должно уменьшаться каждый год на 5% и более. Таким образом, это позволит сэкономить значительную часть бюджетных средств.
Ещё одна мера – это отмена внутрироссийского роуминга. Мобильные операторы должны будут устранить необоснованную разницу в тарифах на услуги сотовой связи при поездках по России.