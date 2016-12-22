ФАС: эксперты в сфере ГОЗ подвели итоги деятельности за 2016 год
22.12.2016, 18:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Cостоялось очередное (шестое) заседание Экспертного совета в сфере государственного оборонного заказа при Федеральной антимонопольной службе (ФАС России).
В начале заседания председатель совета генерал–полковник Сергей Маев отметил, что в течение года экспертами была проделана большая и важная работа по совершенствованию ценообразования, государственного управления, законодательства в сфере государственного оборонного заказа.
Предложения, сформулированные в ходе работы в заседаниях Экспертного совета и рабочих групп, станут основой для дальнейшей работы и войдут в доклады в Правительство Российской Федерации по совершенствованию сферы ГОЗ и в проекты норм, подготавливаемых в целях совершенствования законодательства в сфере ГОЗ.
Эксперты отметили, что в сентябре 2016 года общий план работы пришлось отложить и сконцентрировать своё внимание на поиске решений более важных и срочных вопросов, поставленных Президентом Российской Федерации. Так, обсуждались вопросы уточнения примерных условий и определения типовых форм государственных контрактов, совершенствование механизмов отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственными корпорациями и организациями ОПК с государственным участием.
Советом были проработаны вопросы межведомственного взаимодействия по обеспечению контроля в сфере ГОЗ и проблемы обеспечения стандартизации, сертификации и качества продукции в сфере государственного оборонного заказа.
Сопредседатель совета, заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников затронул тему ценовой политики в сфере оборонной промышленности. Так, антимонопольной службой планируется создать в 2017 году документ, направленный на объединение всех элементов регулирования ценообразования, что позволит повысить прибыль предприятий-исполнителей гособоронзаказа.
В конце заседания председатель Совета поблагодарил экспертов за работу, активное участие в заседаниях, инициативы и работу над проектами, направленными на совершенствование различных аспектов регулирования государственного оборонного заказа.
В начале заседания председатель совета генерал–полковник Сергей Маев отметил, что в течение года экспертами была проделана большая и важная работа по совершенствованию ценообразования, государственного управления, законодательства в сфере государственного оборонного заказа.
Предложения, сформулированные в ходе работы в заседаниях Экспертного совета и рабочих групп, станут основой для дальнейшей работы и войдут в доклады в Правительство Российской Федерации по совершенствованию сферы ГОЗ и в проекты норм, подготавливаемых в целях совершенствования законодательства в сфере ГОЗ.
Эксперты отметили, что в сентябре 2016 года общий план работы пришлось отложить и сконцентрировать своё внимание на поиске решений более важных и срочных вопросов, поставленных Президентом Российской Федерации. Так, обсуждались вопросы уточнения примерных условий и определения типовых форм государственных контрактов, совершенствование механизмов отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственными корпорациями и организациями ОПК с государственным участием.
Советом были проработаны вопросы межведомственного взаимодействия по обеспечению контроля в сфере ГОЗ и проблемы обеспечения стандартизации, сертификации и качества продукции в сфере государственного оборонного заказа.
Сопредседатель совета, заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников затронул тему ценовой политики в сфере оборонной промышленности. Так, антимонопольной службой планируется создать в 2017 году документ, направленный на объединение всех элементов регулирования ценообразования, что позволит повысить прибыль предприятий-исполнителей гособоронзаказа.
В конце заседания председатель Совета поблагодарил экспертов за работу, активное участие в заседаниях, инициативы и работу над проектами, направленными на совершенствование различных аспектов регулирования государственного оборонного заказа.