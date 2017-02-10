ФАС: фармпроизводители начали снижать цены на лекарства для лечения ВИЧ
10.02.2017, 15:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках второго этапа международного сравнительного анализа ФАС России изучала цены на препараты для лечения лиц, инфицированных ВИЧ, вирусами гепатитов В и С, а также препараты, применяемые при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.
Антимонопольная служба установила, что по 95 позициям лекарственных препаратов в других странах мира (включая референтные для России страны) цены оказались ниже предельных отпускных цен производителей, зарегистрированных в Российской Федерации.
ФАС России обратилась ко всем владельцам и держателям регистрационных удостоверений на указанные лекарственные препараты с предложением воспользоваться правом на подачу заявлений о снижении зарегистрированных предельных отпускных цен.
Ряд фармацевтических компаний начал снижение цен на лекарства в добровольном порядке. По состоянию на 9 февраля 2017 года в государственном реестре предельных отпускных цен снижено 30 ранее зарегистрированных цен.
В числе первых фармкомпаний, снизивших цены: «Тева» (Израиль), «Сандоз» (Словения), «ЭббВи» (Германия), «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (Великобритания), «Рош» (Швейцария), «ВииВ Хелскер» (Великобритания), «Маклеодз Фармасьютикалз Лтд» (Индия), «Панацея Биотек Лтд» (Индия) и «Плетхико Фармасьютикалз Лтд» (Индия). В среднем снижение составило 30 % от ранее зарегистрированных цен. В рублях наибольшее снижение (4,8 тыс.руб. с одной потребительской упаковки) произошло на лекарственный препарат «Плевилокс» в лекарственной форме «таблетки» производства «Плетхико Фармасьютикалз Лтд» (Индия).
Антимонопольная служба установила, что по 95 позициям лекарственных препаратов в других странах мира (включая референтные для России страны) цены оказались ниже предельных отпускных цен производителей, зарегистрированных в Российской Федерации.
ФАС России обратилась ко всем владельцам и держателям регистрационных удостоверений на указанные лекарственные препараты с предложением воспользоваться правом на подачу заявлений о снижении зарегистрированных предельных отпускных цен.
Ряд фармацевтических компаний начал снижение цен на лекарства в добровольном порядке. По состоянию на 9 февраля 2017 года в государственном реестре предельных отпускных цен снижено 30 ранее зарегистрированных цен.
В числе первых фармкомпаний, снизивших цены: «Тева» (Израиль), «Сандоз» (Словения), «ЭббВи» (Германия), «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (Великобритания), «Рош» (Швейцария), «ВииВ Хелскер» (Великобритания), «Маклеодз Фармасьютикалз Лтд» (Индия), «Панацея Биотек Лтд» (Индия) и «Плетхико Фармасьютикалз Лтд» (Индия). В среднем снижение составило 30 % от ранее зарегистрированных цен. В рублях наибольшее снижение (4,8 тыс.руб. с одной потребительской упаковки) произошло на лекарственный препарат «Плевилокс» в лекарственной форме «таблетки» производства «Плетхико Фармасьютикалз Лтд» (Индия).