ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ФАС совместно с Минэкономразвития и Минсельхозом подготовили по поручению Президента России доклад о мерах по ограничению роста цен на рыбную продукцию.

По мнению ФАС России, наиболее эффективными в борьбе с ростом цен на рыбу может стать ряд мер, одна из которых – развитие в стране аквакультуры (рыбоводства).

Сегодня большая часть представленной на рынке рыбной продукции обеспечивается за счёт рыболовства. Так, всего 0,2% от общего количества добываемой на Дальнем Востоке рыбы приходится на продукцию аквакультуры (рыбоводства). При этом во всём мире её доля составляет 46,6% от общего объёма рыбной продукции.

«Объём допустимого улова рыбы в нашей стране ограничен, отсюда – недостаточное предложения на рынке и завышенные цены на товар. Развитие аквакультуры в совокупности с продукцией рыболовства повлечёт существенное увеличение общего предложения рыбы, что, как следствие, должно привести к снижению цен», - комментирует руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

В целях развития аквакультуры Минсельхоз предлагает усовершенствовать механизм предоставления рыбоводных участков в пользование. А именно - предоставлять такие участки без торгов тем предпринимателям, которые уже имеют в пользовании участок для рыболовства. ФАС России поддержала инициативу Минслельхоза и предложила распространить её в том числе на прибрежное рыболовство.

Также действенной мерой, направленной на ограничение роста цен на рыбу, антимонопольный орган считает развитие альтернативных способов торговли рыбной продукцией (специализированных несетевых торговых объектов, ярмарок и т.д.)

«Это позволит сократить цепочку между производителем товара и конечным потребителем, оптимизировать и сократить затраты на логистическую составляющую и повысить конкуренцию на рынке розничной торговли рыбой, что в конечном счёте снизит цену на рыбу», - поясняет Игорь Артемьев.