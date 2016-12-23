ФАС предписала "Доширак-Казахстан" прекратить недобросовестную конкуренцию
23.12.2016, 20:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ТОО "Доширак-Казахстан" (Республика Казахстан) было возбуждено по заявлению ООО "ДОШИРАК КОЯ".
Казахстанская компания вводила в гражданский оборот на территории Российской Федерации лапшу быстрого приготовления "Доширак" (лоток 90 г) со вкусом говядины и курицы в упаковках, дизайн которых был сходен с дизайном упаковок продукции ООО "ДОШИРАК КОЯ".
Также в оформлении использовался товарный знак по международной регистрации № 897236, принадлежащий корейской компании "Пальдо Ко., ЛТД".
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) постановила, что указанные действия способны привести к смешению продукции разных производителей на товарном рынке продуктов быстрого приготовления Российской Федерации и вызвать отток потребительского спроса от продукции ООО "ДОШИРАК КОЯ", маркированной товарным знаком "Доширак", ставшей известной в России с 1996 года.
По результатам рассмотрения дела Комиссией ФАС России выдано предписание о прекращении недобросовестной конкуренции.
В соответствии с пунктом 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция путём совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.
Казахстанская компания вводила в гражданский оборот на территории Российской Федерации лапшу быстрого приготовления "Доширак" (лоток 90 г) со вкусом говядины и курицы в упаковках, дизайн которых был сходен с дизайном упаковок продукции ООО "ДОШИРАК КОЯ".
Также в оформлении использовался товарный знак по международной регистрации № 897236, принадлежащий корейской компании "Пальдо Ко., ЛТД".
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) постановила, что указанные действия способны привести к смешению продукции разных производителей на товарном рынке продуктов быстрого приготовления Российской Федерации и вызвать отток потребительского спроса от продукции ООО "ДОШИРАК КОЯ", маркированной товарным знаком "Доширак", ставшей известной в России с 1996 года.
По результатам рассмотрения дела Комиссией ФАС России выдано предписание о прекращении недобросовестной конкуренции.
В соответствии с пунктом 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция путём совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.