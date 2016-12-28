ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Торговый дом РУСАЛ является монопсонистом (единственным покупателем) пека расплавленного каменноугольного электродного марок «Б1» и «В», который является сырьём для производства алюминия. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - монополист и занимает доминирующее положение на рынке пека в качестве производителя.

Компании не смогли договориться между собой об основном условии договора – цене товара, и Магнитогорский металлургический комбинат подал жалобу в ФАС России, обвинив РУСАЛ в навязывании ему невыгодных условий договора.

При рассмотрении жалобы ФАС подтвердила наличие признаков злоупотребления со стороны РУСАЛ, однако выявила также признаки нарушения со стороны ММК. Магнитогорская компания также навязывала свою цену покупателю и на время приостановила производство пека, из-за чего РУСАЛу пришлось переключиться на иностранных производителей сырья.

«Такое поведение монополиста и единственного покупателя его товара приводит к плачевным последствиям для потребителя, - прокомментировал решение ведомства статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский. – И заявитель, и ответчик ущемляли интересы друг друга, что в силу их положения на рынке вылилось в угрозу для производства аллюминия в целом».

ФАС России предупредила обе металлургические компании о необходимости прекратить нарушения. «Компаниям выдано предупреждение, однако если ситуация не изменится, к ним будут применены методы антимонопольного реагирования», - добавил замглавы ФАС.