ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ФАС России рассмотрела 27 жалоб на Комитет по печати и взаимодействию со СМИ. В настоящий момент Комитет проводит конкурс на установку и эксплуатацию в Санкт-Петербурге более девяти тысяч рекламных конструкций.

Антимонопольный орган установил, что порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен ненадлежащим образом.

Так, по смыслу конкурсной документации, заявки участников будут оцениваться по пяти критериям, один из которых – ценовое предложение. Более высокий балл по этому критерию, согласно порядку оценки, будет присвоен заявке с более высоким ценовым предложением. Однако повышение начальной цены контракта более чем в 1,9 раз никак не отражается на баллах, присваиваемых заявке.

Аналогичное ограничение установлено в конкурсной документации и для оценки заявок по критерию «Объём размещения социальной рекламы». Для расчёта баллов по этому критерию участник конкурса должен указать в заявке объём социальной рекламы, который он готов размещать в течение года бесплатно. Между тем, этот показатель, по смыслу конкурсной документации, не должен превышать 5% годового объёма распространяемой участником рекламы.

«Установление максимальных предельных значений по этим критериям лишает участников стимула конкурировать на торгах и предлагать более выгодные условия исполнения контракта, так как они не будут оценены организатором торгов должным образом. Такой порядок оценки заявок не позволяет выбрать наилучшее предложение», - поясняет заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.