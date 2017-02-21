ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 февраля в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось заседание Комитета по предпринимательству в сфере рекламы, участники которого подвели итоги работы отрасли за 2016 год, обсудили вопрос формирования саморегулируемой организации и законодательные инициативы в сфере рекламы.

По вопросу создания в рекламном бизнесе саморегулируемой организации, согласно заявленной повестке дня заседания комитета, свою точку зрения высказал заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. «Наряду с деятельностью государственных институтов, которая регулируется законом о рекламе, необходимо ещё и регулирование внутри самого рекламного сообщества», - отметил замглавы ФАС и предложил консолидировать эту работу вокруг ТПП РФ. «При ТПП РФ можно было бы создать комиссию, в которую вошли бы все ассоциации, подписавшие в 2012 году Кодекс добросовестных практик. Задача такого органа – урегулирование споров юридических лиц. Предварительное обсуждение с Президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным уже состоялось, но здесь особенно важна позиция самих участников рынка», - пояснил Андрей Кашеваров.