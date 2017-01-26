ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В антимонопольное ведомство обратились индивидуальные предприниматели с жалобой на действия ГУП «Московский метрополитен» при проведении аукционов на право осуществления торговой деятельности в киосках и павильонах, расположенных в подуличных переходах некоторых станций метро.

По их мнению, метрополитен установил необоснованно большие суммы в качестве обеспечения заявок для участия в торгах. Так, задаток должен был составить 71,3 млн рублей по одному аукциону и 77,6 млн рублей по второму при суммах ежемесячной платы за торговлю в переходе в 5,942 млн и 6,468 млн соответственно.

Московское УФАС России признало ГУП «Московский метрополитен» нарушившим часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции и выдало предписание о прекращении нарушения законодательства и внесении изменений в документацию о торгах.

«Установленные московским метрополитеном размеры задатков являются непреодолимым препятствием для большинства представителей малого и среднего бизнеса. Такие действия ГУПа резко ограничивают круг лиц, имеющих возможность вести торговлю в переходах», – пояснил решение антимонопольного органа руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

Он также отметил, что ранее Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве уже признавало ГУП «Московский метрополитен» виновным в аналогичном нарушении.