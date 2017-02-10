ФАС восстановила режим госрегулирования цен на космическую связь
10.02.2017, 13:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комиссией ФАС России были рассмотрены договорные отношения между ФГУП «Космическая связь» и потребителями услуг связи в период с 2013 по 2016 годы на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.
Было установлено, что ФГУП «Космическая связь» оказывает ФГУП «РТРС» услуги для целей трансляции общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов.
В ходе рассмотрения дела также было выявлено, что вещатели общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, выполняя обязанность по обеспечению их распространения на территории проживания населения Российской Федерации, получают услуги связи напрямую у ФГУП «Космическая связь».
В соответствии с законодательством Российской Федерации государственному регулированию подлежат тарифы на услуги, оказываемые оператором связи оператору связи, осуществляющему трансляцию (ФГУП «РТРС»), в том числе услуги по доставке сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов до радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи сигнала в эфир, с использованием средств связи (космического и наземного сегментов) ФГУП «Космическая связь». При этом законодательством предусмотрена возможность установления тарифов как на космическую группировку, так и на отдельные спутники.
Требований по государственному регулированию тарифов на услуги, оказываемые ФГУП «Космическая связь» вещателям, действующим законодательством не установлено.
В связи с этим, при заключении договоров между ФГУП «Космическая связь» и ФГУП «РТРС» формирование цены договора на услуги, оказываемые ФГУП «Космическая связь», должно осуществляться по тарифам на регулируемые услуги связи, утвержденным регулирующим органом.
Также было выявлено, что с обновлением космической группировки и использованием при оказании услуг связи новых спутников, ФГУП «Космическая связь» не обращалось за установлением тарифов, но услуги оказывало.
По результатам работы Комиссии ФАС России было выявлено, что действия ФГУП «Космическая связь» нарушают установленный нормативными правовыми актами порядок ценообразования для хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение (пункт 10 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции).
Было установлено, что ФГУП «Космическая связь» оказывает ФГУП «РТРС» услуги для целей трансляции общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов.
В ходе рассмотрения дела также было выявлено, что вещатели общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, выполняя обязанность по обеспечению их распространения на территории проживания населения Российской Федерации, получают услуги связи напрямую у ФГУП «Космическая связь».
В соответствии с законодательством Российской Федерации государственному регулированию подлежат тарифы на услуги, оказываемые оператором связи оператору связи, осуществляющему трансляцию (ФГУП «РТРС»), в том числе услуги по доставке сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов до радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи сигнала в эфир, с использованием средств связи (космического и наземного сегментов) ФГУП «Космическая связь». При этом законодательством предусмотрена возможность установления тарифов как на космическую группировку, так и на отдельные спутники.
Требований по государственному регулированию тарифов на услуги, оказываемые ФГУП «Космическая связь» вещателям, действующим законодательством не установлено.
В связи с этим, при заключении договоров между ФГУП «Космическая связь» и ФГУП «РТРС» формирование цены договора на услуги, оказываемые ФГУП «Космическая связь», должно осуществляться по тарифам на регулируемые услуги связи, утвержденным регулирующим органом.
Также было выявлено, что с обновлением космической группировки и использованием при оказании услуг связи новых спутников, ФГУП «Космическая связь» не обращалось за установлением тарифов, но услуги оказывало.
По результатам работы Комиссии ФАС России было выявлено, что действия ФГУП «Космическая связь» нарушают установленный нормативными правовыми актами порядок ценообразования для хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение (пункт 10 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции).