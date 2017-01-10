ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 декабря 2016 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении ГУПС «СЕВТЕЛЕКОМ» по признакам нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

Основанием возбуждения дела явилось неисполнение ГУПС «СЕВТЕЛЕКОМ» предупреждения, выданного ФАС России по результатам рассмотрения заявления ООО «К-Телеком» о навязывании невыгодных условий договора в части установления тарифов на услуги по пропуску трафика.

Дело назначено к рассмотрению на 24 января 2017 года.