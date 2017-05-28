ФАС возбудило дело по данным транспортной полиции
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) расследуется Петрозаводским Линейным отделом МВД России на транспорте.
В рамках межведомственного взаимодействия следственное подразделение транспортной полиции направило в региональный антимонопольный орган ряд материалов уголовного дела, в которых содержатся сведения о возможном нарушении антимонопольного законодательства при проведении торгов.
Карельское УФАС России установило признаки нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции, которое выразилось в заключении антиконкурентного соглашения между должностным лицом заказчика и хозяйствующим субъектом в ходе закупки ФБУ «Администрация «Беломорканал» вспомогательной древесины.
В случае подтверждения нарушения, хозяйствующему субъекту-участнику соглашения, может грозить административный штраф до 50% начальной стоимости предмета торгов.
Должностное лицо государственного заказчика может быть оштрафовано на сумму до 50000 рублей либо дисквалифицировано на срок до 3 лет.