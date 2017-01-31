ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 января 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждения ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпром газэнергосеть». Признаки нарушения выразились в создании дискриминационных условий и ущемлении интересов неопределенного круга потребителей, путем неисполнения Критериев регулярности и равномерности реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков, на которых обращаются нефть и нефтепродукты (пункт 8 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции»).

Согласно предупреждению компаниям необходимо принять меры по устранению последствий такого нарушения в срок до 6 февраля 2017 года, а именно:

1. исполнения требований части 5 статьи 6 Закона о защите конкуренции.

2. исполнения требований, установленных Стандартом, в части принципов реализации автомобильных бензинов на внутренний рынок Российской Федерации (пунктов 3.1 и 3.3 раздела 3 Стандарта).