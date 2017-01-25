ФАС выпустила обращение к фармацевтическим компаниям
25.01.2017, 12:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) обращается к фармкомпаниям, осуществляющим производство жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП (реестр цен) — это информационная база данных, которая используется для расчётов цен при их государственной регистрации, для расчетов оптовых и розничных цен, при закупках лекарственных препаратов, при формировании аналитических отчетов и справочной информации и т.д. Реестр цен содержит 29 тысяч реестровых записей по ценам на ЖНВЛП без указания информации о действующих ценах и наличия в обращении тех или иных лекарственных препаратов.
В настоящее время в реестре цен содержится огромное количество неактуальных реестровых записей с ценами, которые уже давно были изменены или с данными по препаратам, которые фактически не обращаются на территории Российской Федерации.
Например, предельная отпускная цена на лекарственный препарат «Панимун Биорал» (МНН [1] «Циклоспорин») в лекарственной форме «раствор для приема внутрь» в настоящее время находится в реестре цен, вместе с тем, регистрационное удостоверение этого лекарственного препарата № П N011061/02 закончило своё действие 27.10.2011, а срок годности у препарата составляет 3 года.
Устаревшие данные в реестре цен вводят в заблуждение относительно наличия лекарств в обращении и ценам на них всех пользователей реестра цен: регуляторов, контролирующих органов, оптовых и розничных продавцов, государственных и муниципальных заказчиков и население.
Регуляторы вынуждены учитывать несуществующие цены в рамках проведения экономического анализа в процессе регистрации цен, что искажает расчеты и порой приводит к несправедливым отказам в согласовании цен или во внесении изменений в реестр цен. Также это препятствует формированию объективной аналитики для принятия соответствующих решений. Неактуальные данные в реестре цен затрудняют эффективную работу госзаказчиков и контролирующих органов.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Правил ведения реестра цен, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 865, сведения о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат подлежат исключению из реестра цен в случае представления производителем лекарственного препарата заявления об исключении таких сведений.
Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП (реестр цен) — это информационная база данных, которая используется для расчётов цен при их государственной регистрации, для расчетов оптовых и розничных цен, при закупках лекарственных препаратов, при формировании аналитических отчетов и справочной информации и т.д. Реестр цен содержит 29 тысяч реестровых записей по ценам на ЖНВЛП без указания информации о действующих ценах и наличия в обращении тех или иных лекарственных препаратов.
В настоящее время в реестре цен содержится огромное количество неактуальных реестровых записей с ценами, которые уже давно были изменены или с данными по препаратам, которые фактически не обращаются на территории Российской Федерации.
Например, предельная отпускная цена на лекарственный препарат «Панимун Биорал» (МНН [1] «Циклоспорин») в лекарственной форме «раствор для приема внутрь» в настоящее время находится в реестре цен, вместе с тем, регистрационное удостоверение этого лекарственного препарата № П N011061/02 закончило своё действие 27.10.2011, а срок годности у препарата составляет 3 года.
Устаревшие данные в реестре цен вводят в заблуждение относительно наличия лекарств в обращении и ценам на них всех пользователей реестра цен: регуляторов, контролирующих органов, оптовых и розничных продавцов, государственных и муниципальных заказчиков и население.
Регуляторы вынуждены учитывать несуществующие цены в рамках проведения экономического анализа в процессе регистрации цен, что искажает расчеты и порой приводит к несправедливым отказам в согласовании цен или во внесении изменений в реестр цен. Также это препятствует формированию объективной аналитики для принятия соответствующих решений. Неактуальные данные в реестре цен затрудняют эффективную работу госзаказчиков и контролирующих органов.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Правил ведения реестра цен, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 865, сведения о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат подлежат исключению из реестра цен в случае представления производителем лекарственного препарата заявления об исключении таких сведений.