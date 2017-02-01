ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Весной прошлого года ФАС России провела мониторинг установленных тарифов на комбинированную выработку по субъектам Российской Федерации.

Антимонопольная служба выявила превышение уровней тарифов на тепловую энергию при принятии решений органом регулирования в Алтайском крае.

На основании этих фактов ФАС России приказом предписала Управлению Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов отменить принятые решения на 2 полугодие 2016 года и утвердить новые тарифы для станций, работающих в режиме комбинированной выработки в рамках предельных уровней, которые были установлены антимонопольным ведомством.

Региональный орган регулирования оспорил в суде приказ ФАС России. Арбитражный суд г. Москвы в удовлетворении его требований отказал. Таким образом, нормативно-правовой документ антимонопольной службы признан законным.

«ФАС России активно проводит мониторинг и «ревизию» решений региональных тарифных органов. Есть несколько примеров, когда отмена таких решений приводило к тому, что для потребителей были снижены тарифы. Кроме того, наличие положительной судебной практики станет ещё одной составляющей, которая позволит прийти к единообразию правоприменения», - сообщил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.