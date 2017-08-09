ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По словам генерального директора ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» (ВСГЧ) Радика Файзуханова, сейчас обследованы все доступные участки шахты - пропавших горняков обнаружить не удалось. В зависимости от степени риска оперативно корректируется ход ведения аварийно-спасательных работ.

На сегодня поиск пропавших шахтёров осложняется гидрологической ситуацией. За период спасательных работ вода, которая накапливалась в карьере, разгружалась в шахту. Таких разгрузок произошло уже две. По прогнозам гидрогеологов и МЧС третья разгрузка ожидалась 8 августа. К сожалению, до сих пор карьер не разгрузился от воды. На 12.00 по местному времени (6.00 по Москве) уровень воды в карьере 45 600 кубометров. В таких условиях работа спасателей крайне опасна.

В случае, если вода не сможет уйти из карьера в проран рудника без помощи человека, её направят искусственно. Произведён сброс на дно карьера бетонных блоков с вертолёта. Толчок от их падений должен создать достаточный гидроудар, способный направить воду в подземку.

Также для откачки поступающей воды на 210 горизонте смонтирована дополнительная насосная система, состоящая из трех насосов и предназначенная для минимизации риска обводнения поисковых площадок. Два насоса, производительностью 1250 кубометров воды в час каждый, готовы к работе. Третий насос подготовлен для откачки, его запуск потребует два часа. Согласно показаниям приборов, все вентиляционные установки работают в шахте в постоянном режиме, воздух подаётся по всей площади шахты.

Вчера в карьер Мир спустились проходчики-скалолазы АЛРОСА – однако выйти на связь с пропавшими горняками им не удалось.