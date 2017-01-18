ФРП и ульяновский фонд предоставят первый федерально-региональный заём
18.01.2017, 13:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В конце декабря 2016 г. Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге России одобрил первый федерально-региональный заём по программе «Совместные займы», который получит компания «Памир» из Ульяновской области.
С привлечением займа компания организует в Ульяновске производство чугунолитейных изделий (до 10 тыс. тонн в год) для предприятий автомобильной, строительной и станкостроительной промышленности, что снизит зависимость отечественных производителей от импорта из Китая и Индии. Продукция, в частности, будет поставляться «Ульяновскому станкостроительному заводу» немецко-японской DMG Mori, которая в 2016 году при поддержке ФРП заключила специальный инвестиционный контракт с федеральным и региональным правительствами.
Стоимость проекта компании «Памир» – 306,6 млн рублей, из которых 65 млн руб. могут быть предоставлены федеральным Фондом развития промышленности и региональным Фондом «Корпорация по развитию предпринимательства в Ульяновской области» в долевом соотношении 45 млн рублей и 20 млн рублей соответственно.
Программа «Совместный займ» предусматривает федерально-региональное кредитование промышленных предприятий на сумму от 20 до 100 млн рублей под 5% годовых сроком до 5 лет. На долю ФРП (федеральная составляющая) приходится не более 70% займа, на долю регионального института развития – не менее 30%. Общая стоимость проекта, претендующего на участие в программе, должна быть не меньше 40 млн рублей.
Программа разработана по инициативе ФРП в рамках масштабирования модели фонда в российских регионах.
С привлечением займа компания организует в Ульяновске производство чугунолитейных изделий (до 10 тыс. тонн в год) для предприятий автомобильной, строительной и станкостроительной промышленности, что снизит зависимость отечественных производителей от импорта из Китая и Индии. Продукция, в частности, будет поставляться «Ульяновскому станкостроительному заводу» немецко-японской DMG Mori, которая в 2016 году при поддержке ФРП заключила специальный инвестиционный контракт с федеральным и региональным правительствами.
Стоимость проекта компании «Памир» – 306,6 млн рублей, из которых 65 млн руб. могут быть предоставлены федеральным Фондом развития промышленности и региональным Фондом «Корпорация по развитию предпринимательства в Ульяновской области» в долевом соотношении 45 млн рублей и 20 млн рублей соответственно.
Программа «Совместный займ» предусматривает федерально-региональное кредитование промышленных предприятий на сумму от 20 до 100 млн рублей под 5% годовых сроком до 5 лет. На долю ФРП (федеральная составляющая) приходится не более 70% займа, на долю регионального института развития – не менее 30%. Общая стоимость проекта, претендующего на участие в программе, должна быть не меньше 40 млн рублей.
Программа разработана по инициативе ФРП в рамках масштабирования модели фонда в российских регионах.