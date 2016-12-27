ОРЕАНДА-НОВОСТИ Работа по определению и выбору приоритетных проектов, готовых к реализации, в арктической зоне Якутии будет завершена в 2017 году. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества Минэкономразвития России Дмитрий Фишкин во время рабочей поездки в Якутск.



"В следующем году мы завершим работу по определению проектов, готовых к запуску: мы должны полностью просчитать проекты, понять их экономическую эффективность, определиться с интересантами, какие частные инвесторы хотят реализовывать эти проекты, сколько надо бюджетных средств. Но при этом надо понимать, что любое изменение мировой конъюнктуры может повлиять на реализацию проектов: какие-то станут не рентабельными, какие-то - наоборот", - сказал Фишкин.



Якутия выбрана пилотным проектом по созданию Северо-якутской опорной зоны РФ, где будут созданы ряд минерально-сырьевых центров: алмазный, угольный, промышленный кластер Усть-Яна, Томторский центр по добыче редкоземельных металлов, на базе Западно- Анабарского лицензионного участка планируется создать нефтяной центр.



По словам Фишкина, основной проблемой при оценке этих проектов является отсутствие транспортной инфраструктуры, поэтому совместно с другими федеральными отраслевыми министерствами, ведомствами будет создана рабочая группа, которая определит эти приоритетные проекты на территории арктической зоны Якутии.