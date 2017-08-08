ОРЕАНДА-НОВОСТИ На улицах Москвы, где сейчас ведётся благоустройство, приведут к единому стилю опоры двойного назначения. На участках программы «Моя улица» расположено около 45 мачт, которые используют как фонари, а также на них размещают базовые станции сотовых операторов, видеокамеры, точки доступа к бесплатному Wi-Fi и динамики оповещения МЧС. Для всех опор двойного назначения уже разработали индивидуальные проекты, выбрали новый дизайн и места для их размещения. Часть опор сделают ниже, их высота не будет превышать 14 метров (сейчас она доходит до 24 метров). Также опоры двойного назначения и оборудование на них покрасят в единый цвет.



Как рассказали в Департаменте информационных технологий города Москвы, опоры двойного назначения есть на большинстве улиц, где сейчас ведётся городское благоустройство. Зачастую оборудование на них слишком громоздкое и не вписывается в облик исторического центра Москвы. Вынести столбы за его пределы не получится — без базовых станций мобильная связь и интернет не смогут работать. Город решил пойти по другому пути и изменить внешний вид опор в лучшую сторону — привести его к единообразию и сделать более эстетичным.



«Сотовые операторы заменят массивные навесные ящики с оборудованием на более компактные. Большую часть опор перенесут на менее заметные места — после расширения тротуаров они оказались в самом центре пешеходных улиц. Несколько мачт украсят фонарями в ретростиле», — рассказали в IT-ведомстве.



Как уточнили в Департаменте, опоры с ретрофонарями можно будет увидеть на Котельнической набережной, а также на Лубянской и Старой площадях.



«В случае если опору не удаётся вписать в проект благоустройства улицы, сотовым операторам предоставляют альтернативные места для базовых станций. Это позволяет избежать появления в центре белых пятен в покрытии», — заверили в Департаменте информационных технологий.



Опоры двойного назначения начали устанавливать в Москве в 2013 году, чтобы улучшить качество связи. Полный список опор по всему городу можно посмотреть на портале открытых данных. Данные актуализируют после замены опор и их перемещения на новые места.