Франц Клинцевич призвал дать самый жёсткий ответ террористам
«Теракты в Турции, Ираке, Сирии, Сомали - не лучшее начало для 2017 года. Считаю, что террористам необходимо дать самый жёсткий ответ - чем скорее, тем лучше, - сказал Клинцевич. - Нельзя допустить, чтобы они даже на короткое время уверовали в свою безнаказанность».
Сенатор отметил, что сейчас в США продолжается «пересменок» и вряд ли до конца января от них можно ожидать каких-либо серьёзных действий на Ближнем Востоке. Соответственно, взяли паузу и союзники американцев в Европе, добавил он. В связи с этим, «у меня на сегодняшний день надежда только на совместные действия России, Турции и Ирана», заявил Клинцевич.