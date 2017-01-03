ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Очевидно, что «Исламское государство», стоявшее за массовым убийством людей в Стамбуле в ночь на 1 января, пыталось этим терактом задать тренд наступившему году. По сути дела, всему миру брошен наглый, демонстративный вызов. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Теракты в Турции, Ираке, Сирии, Сомали - не лучшее начало для 2017 года. Считаю, что террористам необходимо дать самый жёсткий ответ - чем скорее, тем лучше, - сказал Клинцевич. - Нельзя допустить, чтобы они даже на короткое время уверовали в свою безнаказанность».

Сенатор отметил, что сейчас в США продолжается «пересменок» и вряд ли до конца января от них можно ожидать каких-либо серьёзных действий на Ближнем Востоке. Соответственно, взяли паузу и союзники американцев в Европе, добавил он. В связи с этим, «у меня на сегодняшний день надежда только на совместные действия России, Турции и Ирана», заявил Клинцевич.