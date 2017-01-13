ГУ МЧС России по Москве подвело итоги года
13.01.2017, 17:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столичном Главке МЧС подвели итоги деятельности за 2016 год. Руководители подразделений столичного Главка доложили о результатах проделанной работы, рассказали о достижениях по своим направлениям деятельности, а также об основных задачах, поставленных на 2017 год.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Москве по ГПС Сергей Желтов отметил, что в целом все задачи, которые стояли перед пожарно-спасательным гарнизоном в 2016 году, были достигнуты. Также, он отметил, что по ряду показателей удалось добиться значительного улучшения результатов.
Пожарно-спасательный гарнизон Москвы сегодня – это 142 пожарно-спасательных подразделения, общая численность которых насчитывает более 125000 высококлассных специалистов. Ежедневно, для обеспечения безопасности Москвы, на дежурные сутки заступает более 3000 пожарных и спасателей, более 400 единиц основной и специальной пожарной техники, в число которой входят 51 единица высотной техники, 10 вертолетов и 2 пожарных корабля. В среднем за сутки в дежурные службы поступает около 7 тысяч звонков, а всего за 2016 год было принято и обработано более 3 миллионов сообщений.
«В Столице московская городская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционирует и развивается с учетом современных опасностей и угроз, - отметил Сергей Желтов. - Совместная работа органов повседневного управления территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и организаций города Москвы в 2016 году позволила сократить количество пожаров почти на 10%. На территории города в 2016 году было зарегистрировано 5 513 пожаров, на которых спасено 1 155 человек».
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Москве по ГПС Сергей Желтов отметил, что в целом все задачи, которые стояли перед пожарно-спасательным гарнизоном в 2016 году, были достигнуты. Также, он отметил, что по ряду показателей удалось добиться значительного улучшения результатов.
Пожарно-спасательный гарнизон Москвы сегодня – это 142 пожарно-спасательных подразделения, общая численность которых насчитывает более 125000 высококлассных специалистов. Ежедневно, для обеспечения безопасности Москвы, на дежурные сутки заступает более 3000 пожарных и спасателей, более 400 единиц основной и специальной пожарной техники, в число которой входят 51 единица высотной техники, 10 вертолетов и 2 пожарных корабля. В среднем за сутки в дежурные службы поступает около 7 тысяч звонков, а всего за 2016 год было принято и обработано более 3 миллионов сообщений.
«В Столице московская городская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционирует и развивается с учетом современных опасностей и угроз, - отметил Сергей Желтов. - Совместная работа органов повседневного управления территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и организаций города Москвы в 2016 году позволила сократить количество пожаров почти на 10%. На территории города в 2016 году было зарегистрировано 5 513 пожаров, на которых спасено 1 155 человек».