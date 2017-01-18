ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый заместитель Генерального прокурора Российской федерации Александр Буксман поручил прокурорам 31 субъекта Российской Федерации провести проверку соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления законодательства при использовании средств федерального бюджета, выделенных на государственную поддержку инвалидов, в том числе на реализацию государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы (далее - программа).

В программе отмечается, что в Российской Федерации проживает более 13 млн инвалидов, что составляет около 9% населения страны, и свыше 40 млн маломобильных граждан (27,4% населения).

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года, которая определила международные стандарты экономических, социальных, юридических и других нрав инвалидов. Согласно Конвенции, государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению, транспорту, информации, связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.

Законодательством Российской Федерации предусмотрены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к указанным объектам, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Вместе с тем до настоящего времени не во всех регионах страны созданы необходимые условия для инвалидов, отвечающие международным стандартам. По-прежнему не в полной мере решены проблемы доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения, транспортного обеспечения граждан с ограниченными возможностями здоровья, оснащения пешеходных переходов соответствующими звуковыми и световыми сигналами, организации парковочных мест для автомобилей и др.

В этой связи прокурорам поручено проанализировать деятельность региональных органов власти, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих деятельность по поддержке инвалидов, участвующих в реализации социальных программ.