Генпрокуроры России и Венгрии подписали третью Программу сотрудничества
12.01.2017, 16:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 12 января 2016 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялась встреча Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки и Генерального прокурора Венгрии Петера Полта.
В мероприятии приняли участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Саак Карапетян и другие руководящие сотрудники Генпрокуратуры России, а также и.о. заместителя директора Департамента по делам о приоритетных и коррупционных преступлениях и преступлениях, связанных с организованной преступностью Генеральной прокуратуры Венгрии, Балазс Гарамволгий.
Юрий Чайка положительно оценил совместную работу прокуратур России и Венгрии над проектами заключений Консультативного совета европейских прокуроров по наиболее важным аспектам прокурорской деятельности.
Кроме того, он подчеркнул, что в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между генеральными прокуратурами России и Венгрии, подписанного в 2008 году, успешно завершено выполнение двух программ сотрудничества. Специалисты прокуратур обменялись опытом организации работы в сфере противодействия транснациональной преступности, уголовного судопроизводства, а также по защите прав и основных свобод человека, в том числе вне уголовно-правовой сферы.
В ходе встречи руководители ведомств, признавая безусловную значимость такой формы взаимодействия для повышения эффективности прокурорской работы, подписали третью по счету Программу сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Венгрии на 2017-2018 годы.
Она предусматривает, в частности, проведение мероприятий по такому актуальному вопросу, как противодействие коррупции и возврат активов, полученных преступным путем.
Юрий Чайка выразил уверенность, что реализация Программы будет способствовать дальнейшему укреплению установившихся эффективных рабочих контактов между российскими и венгерскими прокурорами.
В мероприятии приняли участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Саак Карапетян и другие руководящие сотрудники Генпрокуратуры России, а также и.о. заместителя директора Департамента по делам о приоритетных и коррупционных преступлениях и преступлениях, связанных с организованной преступностью Генеральной прокуратуры Венгрии, Балазс Гарамволгий.
Юрий Чайка положительно оценил совместную работу прокуратур России и Венгрии над проектами заключений Консультативного совета европейских прокуроров по наиболее важным аспектам прокурорской деятельности.
Кроме того, он подчеркнул, что в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между генеральными прокуратурами России и Венгрии, подписанного в 2008 году, успешно завершено выполнение двух программ сотрудничества. Специалисты прокуратур обменялись опытом организации работы в сфере противодействия транснациональной преступности, уголовного судопроизводства, а также по защите прав и основных свобод человека, в том числе вне уголовно-правовой сферы.
В ходе встречи руководители ведомств, признавая безусловную значимость такой формы взаимодействия для повышения эффективности прокурорской работы, подписали третью по счету Программу сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Венгрии на 2017-2018 годы.
Она предусматривает, в частности, проведение мероприятий по такому актуальному вопросу, как противодействие коррупции и возврат активов, полученных преступным путем.
Юрий Чайка выразил уверенность, что реализация Программы будет способствовать дальнейшему укреплению установившихся эффективных рабочих контактов между российскими и венгерскими прокурорами.