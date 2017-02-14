ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской провел рабочую встречу со Статс-секретарем Федерального министерства окружающей среды, охраны природы строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Йохеном Фласбартом.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области охраны окружающей среды, управления отходами, сохранения биоразнообразия, наилучших доступных технологий (НДТ) и др.

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в рамках проекта «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений климата». В настоящее время проект реализуется на территории Московской, Псковской, Нижегородской, Тверской и Калужской областей. Интерес к проекту проявила Калининградская область, а также ряд других регионов и федеральных особо охраняемых природных территорий.

«Мы придаем большое значение стабильному развитию двустороннего сотрудничества с Германией. Намерены и в дальнейшем проводить линию на укрепление совместной деятельности, направленной на реализацию проектов, имеющих практический результат», - подчеркнул С.Донской.

Й.Фласбарт, говоря об опыте Германии при внедрении НДТ отметил, что переход предприятий на систему внедрения НДТ реализовывался не так быстро, как это предполагалось изначально. Он также выразил заинтересованность посетить один из российских регионов.

Директор Департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов подчеркнул, что взаимодействие между странами носит характер нацеленности на фактический результат. Он отметил, что министерства фиксируют прогресс в реализации совместных проектов по восстановлению торфяных болот, в области переработки отходов, внедрения НДТ. В частности, Межправительственной группой по изменению климата (IPSS) признан уникальный российский вклад обводненных торфяников в смягчение изменения климата. Н.Инамов отметил, что российская сторона заинтересована в расширении географии распространения опыта Германии и его охвата в реализации совместных проектов.