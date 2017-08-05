ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава АК "АЛРОСА" Сергей Иванов посетил городскую больницу Мирного, где в настоящее время находятся пострадавшие в результате аварии на шахте рудника "Мир" рабочие.

Как сообщалось ранее, в результате аварии двое из поднятых на поверхность рабочих получили лёгкие травмы. В разговоре с ними Президент АЛРОСА высоко оценил мужество горняков и пожелал скорейшего выздоровления. Он также рассказал о мерах, предпринимаемых для поиска их коллег, остающихся под землёй, и ещё раз выразил надежду, что они будут найдены и подняты на поверхность.