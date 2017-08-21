Глава МЧС России с рабочей поездкой посетит Пермский край
21.08.2017, 10:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 21 августа глава МЧС России Владимир Пучков совершает рабочую поездку в Пермь.
В пермском международном аэропорту министра встретили врио губернатора Пермского края Максим Решетников, начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю генерал-майор Олег Попов, министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун, представители Главного управления МЧС России по Пермскому краю и краевой администрации.
В ходе рабочей поездки планируется обсудить вопросы развития территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также открыть новое пожарное депо 6-го отряда противопожарной службы Пермского края, построенного в рамках краевой целевой программы «Пожарная безопасность Пермского края». Его специалисты, в частности, обеспечивают безопасность современного объекта здравоохранения – «Пермского перинатального центра», а также большое количество социальнозначимых организаций и учреждений.
Затем делегация во главе с Владимиром Пучковым посетит территорию 8-й специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров, специалисты которой входят в аэромобильную группировку, находятся в постоянной готовности к ликвидации ЧС и имеют все возможности для автономного развертывания и действий в зоне ЧС.
Завершающим мероприятием в ходе рабочей поездки главы МЧС России станет масштабное комплексное показное учение по ликвидации ЧС различного характера на учебном полигоне ГУ МЧС России по Пермскому краю, в ходе которого будут продемонстрированы действия сил и средств по ликвидации пяти различных чрезвычайных ситуаций.
В пермском международном аэропорту министра встретили врио губернатора Пермского края Максим Решетников, начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю генерал-майор Олег Попов, министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун, представители Главного управления МЧС России по Пермскому краю и краевой администрации.
В ходе рабочей поездки планируется обсудить вопросы развития территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также открыть новое пожарное депо 6-го отряда противопожарной службы Пермского края, построенного в рамках краевой целевой программы «Пожарная безопасность Пермского края». Его специалисты, в частности, обеспечивают безопасность современного объекта здравоохранения – «Пермского перинатального центра», а также большое количество социальнозначимых организаций и учреждений.
Затем делегация во главе с Владимиром Пучковым посетит территорию 8-й специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров, специалисты которой входят в аэромобильную группировку, находятся в постоянной готовности к ликвидации ЧС и имеют все возможности для автономного развертывания и действий в зоне ЧС.
Завершающим мероприятием в ходе рабочей поездки главы МЧС России станет масштабное комплексное показное учение по ликвидации ЧС различного характера на учебном полигоне ГУ МЧС России по Пермскому краю, в ходе которого будут продемонстрированы действия сил и средств по ликвидации пяти различных чрезвычайных ситуаций.
Источник: http://www.mchs.gov.ru