ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава МЧС Владимир Пучков направил обращение в адрес министра внутренних дел и общественной безопасности Республики Чили с предложением о помощи. В частности, для борьбы с лесными пожарами в Чили может быть направлен самолёт Ил-76, сбрасывающий на очаг пожара за один раз более 40 тонн воды.

Поступающая из Чили информация свидетельствует о том, что несмотря на все усилия чилийских пожарных справиться с огненной стихией пока не удается.

Ил-76 получил название "противопожарный самолёт-танкер" и "водяной бомбардировщик" за способности точечно сбросить на очаг пожара сразу 42 тонны воды, благодаря выливным авиационным приборам, которые устанавливаются в самолёте.

Зоной катастрофы объявлены две провинции и две коммуны в центре страны, в которых бушуют лесные пожары.