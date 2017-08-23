ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава МЧС России Владимир Пучков провёл в Ростове-на-Дону совместное заседание рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и Правительства Ростовской области.

В ходе совещания губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил об оказании материальной помощи населению, пострадавшему от огненной стихии. Сегодня уже более 320 граждан получили материальную помощь в размере 20 тыс. рублей из средств Администрации Ростовской области. Организован сбор гуманитарной помощи для населения.

«До конца недели будет сформирована дорожная карта по всем направлениям по ликвидации последствий ЧС и удовлетворению потребностей пострадавших», - уточнил Василий Голубев.

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил местным властям подготовить проект по полной рекультивации зоны пожара.

«Подготовьте проект по полной рекультивации зоны пожара. Вся территория, которая сгорела и прилегающая территория должны быть рекультивированы и восстановлены», - заявил министр в ходе совместного заседания рабочей группы Правительственной комиссии и Правительства Ростовской области.

Пучков отметил, что все это должно делаться в открытом режиме и с учетом пожеланий жителей Ростова-на-Дону и жителей пострадавших Кировского и Пролетарского районов.

На данный момент в зоне происшествия функционируют 4 пункта временного размещения на базе трёх школ и лицея, в которых размещены 47 человек. В каждом из них работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Ростовской области, психологи, медицинские и социальные работники. В связи с началом нового учебного года все ПВР с 1 сентября планируется перенести в гостиницы. Владимир Пучков также обратил внимание, что дети из пострадавших семей должны быть обеспечены учебниками и иметь к началу учебного года школьную форму.

«В пунктах временного размещения в круглосуточном режиме должны работать все необходимые службы. Каждый пострадавший должен получить всю необходимую помощь и поддержку. Все услуги в зоне ЧС пострадавшим должны оказываться бесплатно. Особая просьба – уделить внимание людям старшего поколения, это наш с вами долг», - сказал Владимир Пучков.