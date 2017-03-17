ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава МЧС России Владимир Пучков на вертолете Ми-8 совершает облет территорий Центрального федерального округа для мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки.

Особое внимание будет уделено населённым пунктам, в которых на сегодняшний день подтоплены низководные мосты и участки автомобильных дорог. Планируется, что при посадке вертолета на территориях министр лично проверит достаточность принимаемых мер по обеспечению жизнедеятельности населения.

Весеннее половодье уже началось в Центральной России и на юге страны. С начала паводкоопасного периода в Ростовской, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Липецкой, Московской и Орловской областях оказались подтопленными пять населенных пунктов, пять частных жилых домов, 97 придворовых территорий, 14 низководных мостов и пять участков автомобильных дорог.

На сегодняшний день на территории Центрального федерального остаются подтопленными 5 низководных мостов: два в Липецкой, два – в Рязанской и один - в Воронежской области, а также два участка автомобильных дорог в Московской и Рязанской областях.

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