Глава МЧС совершает рабочую поездку по ЦФО
10.02.2017, 13:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Глава МЧС России Владимир Пучков совершает рабочую поездку в Рязанскую и Владимирскую области.
Ключевыми вопросами плана работы Министра является проверка готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Владимирской и Рязанской областей по реагированию на чрезвычайные ситуации в зимний период, организация работы ледовой переправы, подготовка к пожароопасному периоду.
В ходе рабочей поездки Владимир Пучков в Рязанской и Владимирской областях проведет совместные выездные заседания рабочих групп Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Глава чрезвычайного ведомства также проинспектирует работу мобильного пункта обогрева на наиболее аварийноопасном участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе Рязанской области, во Владимирской области - организацию работы автомобильной ледовой переправы через реку Оку.
Владимирская область – регион, который в меньшей степени подвержен угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, в то время как риск возникновения природных пожаров высок, поскольку значительную площадь региона занимают леса и торфяные месторождения.
Всего в пожароопасный период в зоне вероятного воздействия природных пожаров на территории Владимирской области расположено 189 населённых пунктов, 10 объектов экономики, 66 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 30 летних оздоровительных учреждений.
Особый контроль по недопущению возникновения природных пожаров установлен на территории национального парка «Мещёра». В 2010-м году здесь бушевали природные пожары, и немало гектаров леса было уничтожено огнём.
С тех пор национальный парк был переоснащён самыми современными видами техники по тушению лесных пожаров.
В 2016 году количество очагов природных пожаров снизилось на 33,9% и составило 35 очагов, площади природных пожаров снизились на 25,4%.
Ключевыми вопросами плана работы Министра является проверка готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Владимирской и Рязанской областей по реагированию на чрезвычайные ситуации в зимний период, организация работы ледовой переправы, подготовка к пожароопасному периоду.
В ходе рабочей поездки Владимир Пучков в Рязанской и Владимирской областях проведет совместные выездные заседания рабочих групп Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Глава чрезвычайного ведомства также проинспектирует работу мобильного пункта обогрева на наиболее аварийноопасном участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе Рязанской области, во Владимирской области - организацию работы автомобильной ледовой переправы через реку Оку.
Владимирская область – регион, который в меньшей степени подвержен угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, в то время как риск возникновения природных пожаров высок, поскольку значительную площадь региона занимают леса и торфяные месторождения.
Всего в пожароопасный период в зоне вероятного воздействия природных пожаров на территории Владимирской области расположено 189 населённых пунктов, 10 объектов экономики, 66 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 30 летних оздоровительных учреждений.
Особый контроль по недопущению возникновения природных пожаров установлен на территории национального парка «Мещёра». В 2010-м году здесь бушевали природные пожары, и немало гектаров леса было уничтожено огнём.
С тех пор национальный парк был переоснащён самыми современными видами техники по тушению лесных пожаров.
В 2016 году количество очагов природных пожаров снизилось на 33,9% и составило 35 очагов, площади природных пожаров снизились на 25,4%.