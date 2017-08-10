ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня глава МЧС России Владимир Пучков провёл встречу с руководителем добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» Григорием Сергеевым.

Обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках протокола, подписанного между МЧС России и «Лиза Алерт», на основании которого организовано взаимодействие профессиональных спасателей и добровольцев при проведении поиска пропавших людей. Особый аспект был сделан на обучении населения правилам безопасности жизнедеятельности.

«Сегодня мы подвели итоги совместной работы по практической деятельности при организации поиска людей, потерявшихся в природной среде, и решению ряда других очень важных вопросов, включая подготовку и обучение людей правилам безопасного поведения на природе. Также мы вместе учим детей плавать и правильно вести себя возле водоёмов, оказывать помощь оказавшимся в беде людям», - сказал глава МЧС России Владимир Пучков.

Министр также отметил, что совместно с добровольцами отряда «Лиза Алерт» специалисты МЧС России отрабатывают методики деятельности пожарно-спасательных и других подразделений ведомства по действиям в случае пропажи людей на природе и взаимодействия со всеми общественными организациями и объединениями.