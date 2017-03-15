ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 13 марта состоялась встреча ректора Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова академика В.А. Садовничего с делегацией Республики Казахстан во главе с первым заместителем секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан М.Е. Шайхутдиновым.

12 декабря 2016 года в Казахстане были подписаны Соглашение о сотрудничестве между Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Международным научным комплексом «Астана» и Соглашение о создании Центра фундаментальных и научно-прикладных исследований Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Международного научного комплекса «Астана». Используя методологию, в основе которой лежит многоуровневая экспертная оценка, центр будет готовить аналитические материалы по ключевым социально-экономическим и политическим процессам, затрагивающим интересы двух стран и региона в целом.

В своём выступлении В.А. Садовничий подчеркнул важность взаимодействия учёных России и Казахстана с целью решения геополитических задач, которые обозначены в рамках реализации программ Евразийского экономического союза. Также он предложил провести работу над подготовкой к реализации в Казахстане новых образовательных программ магистратуры и аспирантуры МГУ, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов в области гуманитарных и естественных наук.

По словам М.Е. Шайхутдинова, совместный проект с МГУ станет для Казахстана ключевым фактором в выработке стратегии работы с «крупнейшими мозговыми центрами мира».