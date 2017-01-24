Глава МИД России поговорил по телефону с турецким коллегой
24.01.2017, 13:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу.
Министры обсудили ход Международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане. С обеих сторон была подчеркнута важность установления прямых контактов между Правительством Сирии и представителями вооруженной оппозиции для укрепления режима прекращения боевых действий, завязывания межсирийского диалога, как единственного пути достижения мира в САР.
Министры обсудили ход Международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане. С обеих сторон была подчеркнута важность установления прямых контактов между Правительством Сирии и представителями вооруженной оппозиции для укрепления режима прекращения боевых действий, завязывания межсирийского диалога, как единственного пути достижения мира в САР.