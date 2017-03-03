Глава МИД России провёл переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии
03.03.2017, 13:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 марта Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Главой Президентского совета, Премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фаезом Сарраджем, находящимся в Москве с рабочим визитом.
Основное внимание в ходе откровенного обмена мнениями было уделено развитию ситуации в Ливии с акцентом на предпринимаемые под эгидой ООН усилия, направленные на содействие продвижению процесса национального примирения в этой стране.
С российской стороны акцентировалась важность налаживания инклюзивного межливийского диалога с целью создания единых органов власти, включая армию и полицию, способных обеспечить безопасность и правопорядок, эффективно противостоять террористической угрозе.
Основное внимание в ходе откровенного обмена мнениями было уделено развитию ситуации в Ливии с акцентом на предпринимаемые под эгидой ООН усилия, направленные на содействие продвижению процесса национального примирения в этой стране.
С российской стороны акцентировалась важность налаживания инклюзивного межливийского диалога с целью создания единых органов власти, включая армию и полицию, способных обеспечить безопасность и правопорядок, эффективно противостоять террористической угрозе.