ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова 21 февраля Россию с рабочим визитом посетит Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём. В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы российско-шведских двусторонних отношений, взаимодействия России и Швеции в региональных структурах на Севере Европы и в международных делах, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Россия выступает за развитие отношений со Швецией на основе взаимного уважения и учёта интересов. Состоявшийся в 2009-2011 гг. обмен визитами на высшем и высоком уровне придал весомый импульс развитию российско-шведского практического сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В 2012 г. был достигнут рекордный показатель взаимного товарооборота – 10 млрд. долларов США.

С началом украинских событий Стокгольмом был взят курс на сворачивание российско-шведских контактов по линии глав министерств и ведомств, приостановлены межпарламентское сотрудничество и работа по укреплению договорно-правовой базы отношений.

Российская сторона исходит из того, что различие в оценках тех или иных событий не должно быть препятствием для диалога и конструктивного поиска решений имеющихся вопросов. Эта принципиальная позиция неоднократно доводилась до шведских партнёров,

Швеция традиционно проводит активную внешнюю политику, выступает за укрепление роли Евросоюза в международных делах, проведение единой политики ЕС в отношении Российской Федерации. Россия взаимодействует со Швецией в различных международных организациях, в том числе ООН, включая его Совет безопасности с учетом начавшегося 1 января с.г. двухгодичного членства в нем этой страны. Осуществляется сотрудничество по линии региональных структур на Севере Европы и в Арктике – Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Арктический совет, «Северное измерение».

Важной основой российско-шведских отношений традиционно является торгово-экономическое сотрудничество. Несмотря на антироссийские санкции, шведские предпринимательские круги сохраняют заинтересованность в работе на российском рынке. В числе основных направлений – проекты в области транспортного машиностроения, автомобильной и фармацевтической промышленности. Согласно опросу, проведённому Шведским агентством содействия торговле и инвестициям «Бизнес Свиден», об уходе с российского рынка задумывается не более 5% из работающих в России 400 шведских компаний, а 63% предприятий планируют расширить свои операции.

Швеция занимает 15-е место в списке стран-прямых инвесторов в российскую экономику. По данным Банка России, по итогам первого квартала 2016 г. приток прямых шведских инвестиций в Россию составил 32 млн. долларов США, объём накопленных шведских инвестиций достиг 2,67 млрд. долларов. Совокупный объём инвестиций шведских компаний в экономику России составляет к настоящему времени около 15 млрд. долларов. Число созданных рабочих мест – более 30 тысяч. Крупнейшим частным инвестором остаётся компания «ИКЕА». 7 сентября 2016 г. введена в эксплуатацию новая мебельная фабрика в Новгородской области. Строительство предприятия было начато в 2014 г., выход на полную мощность запланирован на 2018 г., общий объём инвестиций – 3,9 млрд. рублей.

При этом с 2013 г. продолжается снижение объёмов взаимной торговли, что обусловлено как рядом объективных макроэкономических факторов, прежде всего падением цены на основную статью российского экспорта – нефть, так и негативным влиянием санкционной политики ЕС и ответных ограничительных мер России. В 2015 г. товарооборот сократился до 4,3 млрд. долларов. С января по август 2016 г. этот показатель уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 16,2% – до 2,4 млрд. долларов. Российский экспорт – 1,4 млрд. долларов (-19,8%), а импорт – 1 млрд. долларов (-10,6%).

Важная роль в координации двустороннего взаимодействия принадлежит российско-шведскому межправительственному Наблюдательному комитету по торговле и экономическому сотрудничеству (НК), учреждённому в 1993 г. Председателем российской части НК является Министр промышленности и торговли Д.В.Мантуров, шведской - Министр по делам ЕС и торговли Швеции А.Линде.