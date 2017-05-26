ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На 2017 год ожидается завершение работ по объектам ВИЭ общей мощностью около 125 МВт. При этом 90 МВт из них придётся на солнечные станции, и ещё 35 МВт - на первый крупный в стране ветропарк.

Об этом глава Минприроды России Сергей Донской заявил на Невском экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге, отметив также необходимость создания в стране системы «зелёных» госзакупок или экологоориентированного госзаказа.

«Модернизация российской промышленности потребует значительных инвестиций. Поэтому наша задача – создать все условия для привлечения дополнительных инвестиций в данный сектор. По оценкам экспертов, на внедрение НДТ потребуется свыше 8 трлн рублей инвестиций, переоснащение наиболее изношенных фондов потребует почти 14 трлн. Рублей», - подчеркнул Министр.

С.Донской также пояснил, что помимо использования традиционных финансовых инструментов, предусмотренных действующим законодательством, Минприроды России разработаны предложения по развитию зеленого финансирования: «Мы уделили внимание развитию «зелёных» финансовых инструментов, включая «зелёные» кредиты, облигации, фондовые индексы и сопутствующие продукты».

Кроме того, по мнению С.Донского, сегодня необходимо активнее использовать такой популярный и апробированный в мире инструмент зеленого финансирования как «зелёные» облигации. Одним из действенных направлений в целях развития «зелёного» финансирования может быть выдача субсидий в виде кредитных и налоговых льгот при капиталовложении в экологически чистое производство.

«Мы рассчитываем, что, в соответствии с поручением правительства, институты развития и государственные банки проведут сравнительный анализ своих «зелёных» и традиционных портфелей, разработают методики по проведению стресс-тестов традиционных проектов с точки зрения экологических рисков, выделят «зелёные» проекты в отдельный портфель», - резюмировал глава Минприроды России.