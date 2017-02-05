ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председателем комиссии стал вице-премьер Дмитрий Рогозин, заместителем председателя авиационной коллеги стал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В состав авиационной коллегии также вошли гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов (по согласованию), гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский (по согласованию), главнокомандующий Воздушно-космическими силами Виктор Бондарев, замминистра обороны России Юрий Борисов, руководитель Росавиации Александр Нерадько.